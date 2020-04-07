Площадь лесного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС увеличилась до 35 гектаров

Площадь природного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС увеличилась до 35 гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по ЧС.

На место пожара направили два вертолета Ми-8, планируется передислокация 10 единиц техники из Житомирской области. Пожарные самолеты сбросили уже 72 тонны воды.

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений.

Лесной пожар в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник в минувшую субботу, 5 апреля. В воскресенье Госслужба по ЧС сообщила о еще одном очаге возгорания вблизи села Раговка.

Украинские правоохранители установили личность человека, которого подозревают в причастности к возникновению пожара. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Росгидромете заявили, что перенос загрязняющих веществ с места пожара на территорию России сейчас не прогнозируется. Метеорологи продолжат следить за ситуацией.