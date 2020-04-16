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Общество

21:28

Пожары в Забайкальском крае охватили леса на площади свыше 90 тыс гектаров

общество экология

Фото: depositphotos/ALesik

Сложная ситуация с пожарами наблюдается в Забайкалье, где площадь лесов, пройденная огнем, достигла 93 тысяч гектаров. Об этом заявили РИА Новости представители Рослесхоза.

"Наиболее сложная лесопожарная обстановка наблюдается в Забайкальском крае, на территории которого с начала года зарегистрировано порядка 400 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 93 тысяч гектаров", – уточнили в федеральном агентстве лесного хозяйства.

В ведомстве обратили внимание, что с начала этого года лесные пожары уже происходили в 47 субъектах. При этом за прошлую неделю их количество значительно увеличилось, обращают внимание в Рослесхозе.

В связи с пожарами в Забайкальском крае было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации. На территории края в ежедневном режиме будут работать патрульно-маневренные группы, добавили в МЧС по региону.

До этого в Мосприроде заявили об улучшении экологической ситуации на природных территориях.

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