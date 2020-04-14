Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

07:42

В Мосприроде заявили об улучшении экологической ситуации на природных территориях

экология город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Режим самоизоляции, введенный для москвичей, положительно отразился на природных территориях города. Об этом заявили специалисты Мосприроды, передает Агентство "Москва".

"Уже отмечено снижение случаев возникновения пожаров из-за весенних палов. При отсутствии людей значительно снижается угроза лесных и луговых пожаров, которые уничтожают насекомых, мелких млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, подрост деревьев и кустарников, а также уже проросшие семена трав", – рассказали в ведомстве.

Эксперты подчеркнули, что особенно удачно ситуация сложилась для первоцветов. В природной экосистеме пыльца с них является практически единственной пищей для насекомых ранней весной. И, поскольку их никто не рвет, нагрузка на окружающую среду снизилась.

В начале апреля Мосприрода сообщила о пробуждении первых шмелей в Москве. Специалисты ведомства объяснили, что если в столице будет холодать, то самки шмелей будут согреваться за счет интенсивных взмахов крыльями.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать