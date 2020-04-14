В Мосприроде заявили об улучшении экологической ситуации на природных территориях

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Режим самоизоляции, введенный для москвичей, положительно отразился на природных территориях города. Об этом заявили специалисты Мосприроды, передает Агентство "Москва".

"Уже отмечено снижение случаев возникновения пожаров из-за весенних палов. При отсутствии людей значительно снижается угроза лесных и луговых пожаров, которые уничтожают насекомых, мелких млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, подрост деревьев и кустарников, а также уже проросшие семена трав", – рассказали в ведомстве.

Эксперты подчеркнули, что особенно удачно ситуация сложилась для первоцветов. В природной экосистеме пыльца с них является практически единственной пищей для насекомых ранней весной. И, поскольку их никто не рвет, нагрузка на окружающую среду снизилась.

В начале апреля Мосприрода сообщила о пробуждении первых шмелей в Москве. Специалисты ведомства объяснили, что если в столице будет холодать, то самки шмелей будут согреваться за счет интенсивных взмахов крыльями.

