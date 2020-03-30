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Город

14:48

Жителей столицы позвали на виртуальную экскурсию по Терлецкому лесопарку

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

31 марта будет организована виртуальная экскурсия, на которой москвичам и гостям столицы покажут Терлецкий лесопарк. Онлайн-прогулка проводится работниками Мосприроды и комплекса городского хозяйства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Планируется, что во вторник горожанам покажут южную часть природно-исторического парка "Измайлово".

Экскурсия, по словам организаторов, станет частью проекта под названием "Природа на удаленке". "Прогуляться" можно будет в любой день, ее запись сохранят.

Многие учреждения в столице прекратили работу и ушли на карантин в связи с распространением коронавируса. Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры города подготовили онлайн-программы.

В Москве за последние сутки подтвердили 212 новых случаев заражения COVID-19, общее количество заражений достигло 1,2 тысячи. Среди новых инфицированных 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. При этом заболевание подтвердилось у 17 детей.

Ранее сообщалось, что онлайн-лекции для школьников организуют в Московском планетарии.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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