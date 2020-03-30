Онлайн-лекции для школьников организуют в Московском планетарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

"Звездные уроки" онлайн будут проводиться Московским планетарием. По информации его представителей на официальном сайте, присоединиться к образовательным занятиям можно будет 31 марта и 6 апреля.

Сообщается, что в качестве платформы для проведения были выбраны социальные сети VK, Facebook и Youtube.

Как заявили организаторы, "Звездные уроки" подойдут тем, кого притягивает завораживающая красота ночного неба. Они разработаны для базового уровня астрономических знаний. Данные лекции развивают у школьников интерес к окружающему миру, обратили внимание в столичном планетарии.

Известно, что 31 марта в 16:00 пройдет лекция "Солнце – звезда жизни", а 6 апреля планируется "Кометы – небесные странницы". Второе занятие также начнется в 16:00.

Лекции дополняют школьную программу, развивают у школьников интерес к окружающему миру и вызывают желание еще больше погрузиться в естественно-научные дисциплины.

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