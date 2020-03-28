Техноград на ВДНХ будет работать в удаленном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград", расположенный на территории ВДНХ, продолжит работу в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Уже 29 марта в Технограде пройдет первое онлайн-событие – День карьерных консультаций. Слушателей ждут лекции, выступления экспертов и индивидуальные 15-минутные консультации", - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По наполнению мероприятие будет соответствовать офлайн-встречам. Это значит, что карьерные консультанты выступят с лекциями по наиболее востребованным темам в сфере трудоустройства. Кроме того, в ходе коуч-сессий слушателей научат писать сопроводительные письма и анализировать свое профессиональное развитие.

Регистрация на событие будет открыта на официальном сайте Технограда. Участие в веб-конференции бесплатное.

Территория ВДНХ временно закрыта в связи с профилактикой распространения коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что Московский центр качества образования подготовил для учеников 11 классов видеоконсультации по всем школьным предметам. На время изоляции и дистанционного обучения они будут доступны как на сайте центра, так и в сервисе "Мои достижения".

