Для столичных школьников подготовили видеоконсультации по всем предметам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский центр качества образования подготовил для учеников 11 классов видеоконсультации по всем школьным предметам. Видеоконсультации доступны на сайте центра, а также в онлайн-сервисе самопроверки "Мои достижения", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам начальника управления Московского центра качества образования Татьяны Расташанской, выбранный онлайн-формат позволяет неоднократно обращаться к представленным материалам при подготовке к экзаменам.

Консультации проводят руководители и члены предметных комиссий Москвы. "Все рекомендации, которые даются в роликах, основаны на многолетнем опыте экспертов-практиков. Мы уверены, что размещенные материалы помогут школьникам эффективно использовать оставшееся до экзаменов время", – отметила Расташанская.

С помощью видеоконсультаций можно ознакомиться со структурой экзаменационной работы, характеристиками и подходами к выполнению реальных экзаменационных заданий ЕГЭ, а также найти подробный разбор самых сложных заданий и лайфхаки по подготовке к экзаменам и выполнению заданий.

Кроме того, с помощью видеоконсультаций родители и педагоги могут ознакомиться с заданиями ЕГЭ и помочь детям в подготовке.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали сервис для учителей, который поможет с дистанционным обучением. Преподавателям доступны методические рекомендации, а в конце месяца выйдет онлайн-курс об особенностях такого образования.