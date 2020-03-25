Для столичных школьников подготовили видеоконсультации по всем предметам

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский центр качества образования подготовил для учеников 11 классов видеоконсультации по всем школьным предметам. Видеоконсультации доступны на сайте центра, а также в онлайн-сервисе самопроверки "Мои достижения", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам начальника управления Московского центра качества образования Татьяны Расташанской, выбранный онлайн-формат позволяет неоднократно обращаться к представленным материалам при подготовке к экзаменам.
Консультации проводят руководители и члены предметных комиссий Москвы. "Все рекомендации, которые даются в роликах, основаны на многолетнем опыте экспертов-практиков. Мы уверены, что размещенные материалы помогут школьникам эффективно использовать оставшееся до экзаменов время", – отметила Расташанская.
С помощью видеоконсультаций можно ознакомиться со структурой экзаменационной работы, характеристиками и подходами к выполнению реальных экзаменационных заданий ЕГЭ, а также найти подробный разбор самых сложных заданий и лайфхаки по подготовке к экзаменам и выполнению заданий.
Кроме того, с помощью видеоконсультаций родители и педагоги могут ознакомиться с заданиями ЕГЭ и помочь детям в подготовке.
Ранее сообщалось, что в Москве разработали сервис для учителей, который поможет с дистанционным обучением. Преподавателям доступны методические рекомендации, а в конце месяца выйдет онлайн-курс об особенностях такого образования.
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