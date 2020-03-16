Досрочную сдачу ЕГЭ перенесут

15:55
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В расписание ЕГЭ будут внесены изменения из-за коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, срок досрочной сдачи экзамена перенесут, дату определят в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
По последним данным, в России коронавирус диагностирован у 93 человек. Как рассказала Голикова, 79 пациентов находятся в стационаре, четверо выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи, пояснила она. Порядка 15 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, добавила Голикова.
Про первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 информация появилась в конце декабря 2019 года. Заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань.
В материковом Китае зарегистрировали 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, более 67,7 тысячи излечилось.
С 20 февраля Россия временно запретила въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.
Кроме того, с 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Действует временный запрет на регулярные и чартерные авиарейсы между Россией и Ираном.
С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Францией, Испанией, Германией и Италией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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