В Москве состоялась акция "Час Земли"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Москве состоялась ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Час Земли". Одновременно на один час выключалась подсветка наиболее узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран.

Подсветка гасла по периметру Красной площади – на стенах Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного. Свет гаснет в Александровскиом саду.

В самом Кремле светился лишь президентский штандарт на резиденции главы государства, Также продолжали гореть звезды на кремлевских башнях.

Участие в акции приняли 14 парков столицы, среди которых Парк Горького,"Сокольники", Парк Победы, "Царицыно". Кроме того, присоединились Останкинская башня, транспортный комплекс Москвы и ВДНХ. Всего подсветку в городе отключили около двух тысяч зданий.

Главной темой в этом году является лозунг "Каждый может!". Это значит, что каждый мог принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы. Из-за ситуации с распространением коронавируса акция впервые за 12 лет прошла онлайн.

В России "Час Земли" проводится с 2009 года. В 2019 году в нем участвовало порядка 30 миллионов человек в 700 населенных пунктах. Всего участниками стали 188 стран и более двух миллиардов человек.