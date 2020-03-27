Внешнее освещение Кремля выключат в рамках акции "Час Земли"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внешнее освещение Кремля будет выключено в рамках глобальной экологической акции "Час Земли", передает RT.

Отмечается, что подсветка здания будет выключена с 20:30 до 21:30 в субботу, 28 марта.

В этот день в акции также примет участие ВДНХ. В субботу будет отключена архитектурно-художественная подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", № 34 "Космос", № 58 "Земледелие", а также у арки главного входа.

Всего в этот день отключат подсветку свыше двух тысяч зданий в городе. В частности, освещение будет отключено у 14 столичных парков, включая Парк Горького, "Сокольники", Парк Победы, "Царицыно" и другие.

Главной темой в этом году станет лозунг "Каждый может!". Это значит, что каждый может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.

В 2020 году Россия участвует в "Часе Земли" в 12-й раз. Москва принимает участие в акции с 2009 года. Главная цель данной акции – привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты. В 2019 году в акции приняли участие 188 стран и более двух миллиардов человек.

