Подсветка более 2 тысяч зданий столицы погаснет в рамках "Часа Земли"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подсветку свыше 2 тысяч зданий в городе отключат 28 марта. Выключать подсветку будут в рамках ежегодной акции "Час Земли", передает Агентство "Москва" заявление директора по маркетингу и коммуникациям Всемирного фонда дикой природы России Юрия Сочнева.



"В 2019 году в акции приняли участие 188 стран и более 2 миллиардов человек. Подсветку отключили около 18 тысяч зданий и сооружений по всему миру", – поделился Сочнев. По его словам, главной темой акции этого года станет экологический активизм.

В 2020 году Россия участвует в "Часе Земли" в 12-й раз. Москва принимает участие в "Часе Земли" с 2009 года. Главная цель данной акции – привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты. В прошлом году к ней присоединилось уже около 30 миллионов россиян.

Ранее сообщалось, что столичные парки примут участие в акции "Час Земли".