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Москва 24

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Экология

12:49

Названа главная тема ежегодной акции "Час Земли"

экология

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Час Земли" состоится в этом году под лозунгом "Каждый может!". Основной темой события, проводимого в 12-й раз, будет экологическая активность, рассказали ТАСС представители Всемирного фонда дикой природы России.

Согласно заявлению WWF, любой желающий может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.

"В ходе кампании каждый участник сможет узнать, какая сфера экоактивизма подходит ему больше всего, а также как стать частью экологического движения", – поделились организаторы "Часа Земли".

В 2020 году акцию сфокусируют на пяти направлениях. Как уточнили во Всемирном фонде дикой природы России, главными пунктами станут экопросвещение, ответственное потребление, борьба с нелегальными рубками, волонтерство в заповедниках и нацпарках, а также организация экоблаготворительных мероприятий.

Кульминация кампании намечена на 28 марта. С 20:30 по всему миру начнут выключать подсветку десятки тысяч известных зданий и достопримечательностей. По традиции Москва примет участие в событии. В российской столице праздничное мероприятие организуют на площадке, расположенной перед главным входом на ВДНХ.

Акцию "Час Земли" организуют с 2007 года, в России она проводится с 2009 года.

Ранее Минприроды предложило обязать бизнес утилизировать упаковки и товары.

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