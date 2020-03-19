Столичные парки примут участие в акции "Час Земли"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 14 парках Москвы вечером 28 марта на один час – с 20:30 до 21:30 – отключат подсветку зданий, освещение пешеходных зон и световые арт-объекты.

Это произойдет в рамках международной экологической акции "Час Земли", передает портал мэра и правительства столицы.

В ней примут участие 14 столичных парков, включая Парк Горького, где погаснет подсветка арки главного входа, "Сокольники", Парк Победы, "Царицыно" и другие.

Главной темой в этом году станет лозунг "Каждый может!". Это значит, что каждый может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.

Ранее сообщалось, что перед "Часом Земли" архитектурная подсветка двух тысяч столичных зданий будет окрашена в зеленый цвет.

Акция проводится для привлечения внимания к проблеме сбережения ресурсов планеты. В 2019 году в ней участвовали 188 стран и более двух миллиардов человек.