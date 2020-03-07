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Город

10:42

Художественная подсветка появилась у зданий на Саввинской и Бережковской набережных

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У зданий на Саввинской и Бережковской набережных появилась архитектурная подсветка. Там было установлено 460 современных осветительных приборов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что эти набережные расположены друг напротив друга по обоим берегам Москвы-реки.

Сами здания исполнены в стиле сталинского ампира, сочетающего в себе элементы барокко, ампира эпохи Наполеона, позднего классицизма, постконструктивизма, ар-деко и неоготики.

"Подсветка поможет подчеркнуть особенности сооружений в вечернее время", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что декоративная подсветка украсила вход в парк "Остров мечты". Ее концепция призвана подчеркнуть общий дизайн здания и выделить его как одну из концептуальных доминант столицы.

Также сообщалось, что подсветка в Москве перед "Часом Земли" впервые станет зеленой. Известно, что в акции будет задействовано две тысячи зданий.

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