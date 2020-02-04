Исторический облик вернут фасадам дворца культуры ЗИЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фасады дворца культуры ЗИЛ отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Им планируют вернуть исторический вид.

Проект уже согласован департаментом культурного наследия. По словам главы ведомства Алексея Емельянова, на стенах, наружных колоннах, террасах, лестницах, куполе обсерватории и балконах дворца есть дефекты. Специалисты устранят все трещины, сколы, отслоения штукатурного слоя и коррозию.

"Дворец культуры ЗИЛ – это интересный образец архитектуры конструктивизма, удачно вписанный в современную жизнь города. Можно даже сказать, что сохранилась его историческая функция и сегодня он также представляет собой актуальное культурное пространство", – подчеркнул Емельянов.

Он добавил, что проект реставрации предполагает максимально возможное сохранение и восстановление первоначальной объемно-пространственной композиции памятника. Работы будут идти под контролем Мосгорнаследия.

В порядок приведут наружные гранитные лестницы и цоколь, купол обсерватории, металлическое ограждение смотровой площадки, винтовую и противопожарные лестницы, кровлю здания, металлические сливы, отреставрируют кирпичную кладку стен.

Будут воссозданы окна, двери и витражные проемы, в том числе алюминиевые витражи. Для маломобильных посетителей организуют пандусы. На фасадах появится подсветка.

Ранее стало известно, что на территории ЗИЛ установят скульптуру высотой с пятиэтажный дом. Это будут пересекающиеся объемные геометрические фигуры.