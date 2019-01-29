Пожарное депо со скалодромом построят на территории ЗИЛа

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

На территории ЗИЛа появится пожарное депо на четыре машины со скалодромом, учебными классами и тренировочной базой т спортивным залом, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, общая площадь сооружения составит около трех тысяч квадратных метров.

Как уточняется, на первом этаже разместят кладовую запчастей, аккумуляторную, компрессорную подкачки колес и тренажерный зал.

На втором этаже будут находиться диспетчерская и гардероб, "рукавная зона", на третьем этаже – административные помещения, учебные классы, столовая, комната психологической разгрузки, спортзал.

В учебно-спортивной зоне будет четырехэтажная пожарная башня и скалодром.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию пять пожарных депо в ТиНАО. Депо планируют открыть в поселении Московский, а также в Краснопахорском, Щаповском, Роговском, Марушкинском поселениях. На объектах предусмотрят все необходимое для эффективной службы.