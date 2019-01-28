Пять пожарных депо планируют открыть в ТиНАО до конца года

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Столичные власти планируют до конца текущего года ввести в эксплуатацию пять пожарных депо в ТиНАО. Об этом сообщат пресс-служба московского департамента развития новых территорий.

Глава ведомства Владимир Жидкин отметил, что в Троицком и Новомосковском административных округах по поручению Сергея Собянина активно реализуется программа "Безопасный город". По его словам, уже построено четыре депо. Они действуют в поселениях Киевский, Щербинка, Михайлово-Ярцевское и Кленовское.

На очереди открытие депо в поселении Московский, а также в Краснопахорском, Щаповском, Роговском, Марушкинском поселениях.

По словам Жидкина, на объектах предусмотрят все необходимое для эффективной службы. "Машиноместа, средства связи и оповещения, учебные классы, специальные помещения для занятий, работы и отдыха", – уточнил руководитель департамента.

Жидкин добавил, что планы по проектированию и строительству в ТиНАО объектов в рамках одобренной мэром программы сформированы до 2021 года.

Пожарное депо вскоре откроют и на северо-востоке столицы. В нем будут тренировочная башня и скалодромом.