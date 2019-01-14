Новое пожарное депо с тренировочной башней и скалодромом появится в СВАО

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Новое пожарное депо с тренировочной башней, гидрантом и водоемом планируют построить на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Для этого выделили участок площадью 1,13 гектара, рассказала глава ведомства Юлиана Княжевская.

По ее словам, в районе Северный появится трехэтажное депо, рассчитанное на четыре пожарных автомобиля. Общая площадь зданий составит более 4,3 тысячи квадратных метров.

На первом этаже оборудуют гараж и технический блок для обслуживания пожарных машин. Там же расположится диспетчерская. На втором и третьем этажах разместят учебные и административные помещения, тренажерный и актовый залы, уточнила Княжевская.

Чтобы пожарные машины могли въезжать и выезжать с территории нового депо, власти запланировали строительство дороги с выездом на Долгопрудненское шоссе. Кроме того, для сотрудников депо оборудуют учебно-спортивную зону с 10-метровой тренировочной башней и скалодромом. На территории депо также появится беговая дорожка, учебный пожарный гидрант и водоем на 2,5 кубометра с местом для стоянки пожарного автомобиля. "Для личного состава пожарной части предусмотрена парковка на 15 машино-мест", – добавила глава Москомархитектуры.

Территорию пожарного депо благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, сообщили в ведомстве. ​