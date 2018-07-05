Суд обязал собственника пожарной части 1900-х годов провести реставрационные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгорнаследие добивается, чтобы собственник здания пожарной части начала XX века провел работы по сохранению памятника. Постройка серьезно пострадала в результате пожара в 2016 году, сообщили в пресс-службе департамента.
Как рассказали в ведомстве, Арбитражный суд по иску Мосгорнаследия обязал нынешнего собственника провести комплекс работ по сохранению пожарной части села Черкизова, которая признана объектом культурного наследия регионального значения. Здание расположено на улице Хромова на востоке столицы.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов уточнил, что здание была построено в 1900-х годов для ткацкой фабрики. Его первый этаж занимали производственные помещения, а на втором находились жилые комнаты. После революции дом переделали под пожарное депо. "Этот памятник можно назвать наиболее выразительным образцом исторической застройки села Черкизова, сохранившейся до нашего времени", – подчеркнул глава ведомства, добавив, что "из-за бездействия правообладателя он находится в неудовлетворительном состоянии".
Ранее Мосгорнаследие выдало собственнику памятника архитектуры предписание провести ремонтно-реставрационные работы. Однако это предписание исполнено не было, и тогда департамент подал иск в Арбитражный суд Москвы.
По словам Емельянова, если собственник проигнорирует и это решение суда, то следующим шагом может стать изъятие здания, как в случае с усадьбой Шибаева.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: