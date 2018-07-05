Суд обязал собственника пожарной части 1900-х годов провести реставрационные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгорнаследие добивается, чтобы собственник здания пожарной части начала XX века провел работы по сохранению памятника. Постройка серьезно пострадала в результате пожара в 2016 году, сообщили в пресс-службе департамента.

Как рассказали в ведомстве, Арбитражный суд по иску Мосгорнаследия обязал нынешнего собственника провести комплекс работ по сохранению пожарной части села Черкизова, которая признана объектом культурного наследия регионального значения. Здание расположено на улице Хромова на востоке столицы.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов уточнил, что здание была построено в 1900-х годов для ткацкой фабрики. Его первый этаж занимали производственные помещения, а на втором находились жилые комнаты. После революции дом переделали под пожарное депо. "Этот памятник можно назвать наиболее выразительным образцом исторической застройки села Черкизова, сохранившейся до нашего времени", – подчеркнул глава ведомства, добавив, что "из-за бездействия правообладателя он находится в неудовлетворительном состоянии".

Ранее Мосгорнаследие выдало собственнику памятника архитектуры предписание провести ремонтно-реставрационные работы. Однако это предписание исполнено не было, и тогда департамент подал иск в Арбитражный суд Москвы.

По словам Емельянова, если собственник проигнорирует и это решение суда, то следующим шагом может стать изъятие здания, как в случае с усадьбой Шибаева.