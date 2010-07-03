Пятиэтажный арт-объект установят в бывшей промзоне ЗИЛ

Фото: Пресс-служба Москомстройинвеста

На территории бывшей промзоны ЗИЛ установят скульптуру высотой с пятиэтажный дом. Она будет представлять из себя пересекающиеся объемные геометрические фигуры, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Арт-объект из серии RockGrowth ("Рост Камней") создан скульптором Ариком Леви для ЖК "ЗИЛАРТ". Его вес составит 11,5 тонны. Скульптура уже изготовлена, и в этом году ее привезут в Москву.

Застройщик намерен установить скульптуру на бульваре Братьев Весниных. Московский арт-объект станет самым крупным в коллекции автора, превысив размеры восьмиметровой скульптуры из Брюсселя.

К арт-объекту подведут воду и электричество, чтобы зимой ее зеркальная поверхность из нержавеющей стали могла обогреваться и не покрывалась льдом.

Ранее в Даниловском районе состоялось открытие "Тюфелевой рощи", благодаря чему общая площадь парков в районе выроста в три раза. Восстановление исторической зеленой рощи на территории ЗИЛа дало городу 100 тысяч квадратных метров новых благоустроенных общественных пространств.