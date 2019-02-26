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14:17

Площадь парков в Даниловском районе выросла до 15 га

город благоустройство

14:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Даниловском районе столицы площадь парков благодаря открытию "Тюфелевой рощи" выросла в три раза – с 5 до 15 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ранее в районе были только два парка – детский под названием "Липки" и "Кожухово". Восстановление исторической зеленой рощи в районе ЗИЛа дало городу 100 тысяч квадратных метров новых благоустроенных общественных пространств. После открытия "Тюфелевой рощи" число взрослых деревьев в районе увеличилось на 736 штук, а кустарников – на 2 756.

Проект парка был разработан известным голландско-американским ландшафтным дизайнером и урбанистом Джерри Ван Эйком. Высажено порядка 3,5 тысячи деревьев и кустарников, разбиты цветники площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Также парк украшает арт-объект в виде перголы длиной 1,3 километра, она выполняет одновременно функции прогулочной зоны, смотровой площадки, беседки и павильона.

Как изменилась бывшая промзона ЗИЛ

город благоустройство

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