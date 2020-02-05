Декоративная подсветка украсила вход в парк "Остров мечты"

Фото: пресс-служба "Острова мечты"

Вход парка "Остров мечты" украсила архитектурно-декоративная подсветка. Ее концепция призвана подчеркнуть общий дизайн здания и выделить его как одну из концептуальных доминант столицы.

Около 500 элементов осветительного оборудования для экстерьера парка подбирали с учетом сложившейся световой среды района и габаритов объекта, сообщает пресс-служба "Острова мечты".

"Для главного фасада инженеры выбрали заливающее освещение прожекторами 160-320 Вт, установленными на кровле лестничных павильонов. Оптика и мощность приборов были рассчитаны с учетом расстояния до фасада и необходимого светового эффекта на освещаемом участке", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на башнях и кровле главного фасада был создан эффект "лунного света" за счет контрового освещения одноцветным холодным градиентом.

Парк станет виден с большего расстояния: от проспекта Андропова, улицы Трофимова, Проектируемого проезда № 4062, а также со стороны Нагатинской набережной, моста через Кожуховский затон и Москвы-реки, где проходят прогулочные корабли.

Руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев рассказал, что при разработке подсветки планировалось создать органичный ансамбль и подчеркнуть архитектурный стиль парка.

"Мы индивидуально работали с каждой плоскостью, детально рассчитывали углы падения света для создания зрелищных акцентов входной группы. Для крепления осветительных приборов применяли специальные площадки и кронштейны, обеспечивающие требуемое положение приборов, удобство эксплуатации и равномерность освещенности", – приводятся в сообщении слова Голубева.

Ранее стало известно, что в каждой тематической зоне посетителей будут встречать соответствующие им герои. Об этом сообщили в пресс-службе развлекательного комплекса. По замыслу авторов проекта, в тематическом парке регулярно будут проходить 9 встреч с героями из комиксов, детских книг и анимационных фильмов. Речь идет о возможности сфотографироваться и пообщаться с Черепашками-ниндзя, знаменитой Hello Kitty и гонщиками Машей и Максимом.

"Остров мечты" – первый парк развлечений мирового уровня в России. Новый центр притяжения столицы возводится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия октября. Площадь комплекса составит 300 тысяч квадратных метров. Открыть его планируют 29 февраля.

Ранее сообщалось, что столичные власти могут санкционировать запуск отдельных транспортных маршрутов к парку развлечений. Изменения в инфраструктуру на данном участке внесли, но, по мнению Сергея Собянина, ситуация "сама по себе непростая".