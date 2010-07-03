Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:53

Названа стоимость билетов в парк "Остров мечты"

город парки досуг

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Стоимость билета в парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве составит 2,9 тысячи рублей для взрослого, а для детей от года и до 10 лет – 2,6 тысячи рублей, говорится на сайте "Острова мечты".

Билеты на 29 февраля 2020 года купить можно уже сейчас.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Острова мечты", парк станет доступен для посетителей в следующем году.

"Точная дата открытия пока не определена, это произойдет в следующем году", – сказали в пресс-службе.

"Остров мечты" – один из главных строительных проектов столицы. Объект возводится в Нагатинской пойме. Это крупнейший крытый парк аттракционов в Европе, где будут работать около 7,5 тысячи человек.

Первым откроется крытый тематический парк развлечений площадью 292 тысячи квадратных метров. Там представят аттракцион "Полет над миром динозавров". Кроме того, в число объектов первой очереди войдут ландшафтный парк площадью 44 гектара, кинотеатр-мультиплекс на 17 залов, наземно-подземный паркинг более чем на три тысячи машино-мест и концертный зал на 3,8 тысячи мест. Планируемый срок сдачи первой очереди – конец 2019 года.

Ранее на главной площади променада в парке поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.

Каким будет парк развлечений "Остров мечты"

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика