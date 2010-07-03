Названа стоимость билетов в парк "Остров мечты"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Стоимость билета в парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве составит 2,9 тысячи рублей для взрослого, а для детей от года и до 10 лет – 2,6 тысячи рублей, говорится на сайте "Острова мечты".

Билеты на 29 февраля 2020 года купить можно уже сейчас.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Острова мечты", парк станет доступен для посетителей в следующем году.

"Точная дата открытия пока не определена, это произойдет в следующем году", – сказали в пресс-службе.

"Остров мечты" – один из главных строительных проектов столицы. Объект возводится в Нагатинской пойме. Это крупнейший крытый парк аттракционов в Европе, где будут работать около 7,5 тысячи человек.

Первым откроется крытый тематический парк развлечений площадью 292 тысячи квадратных метров. Там представят аттракцион "Полет над миром динозавров". Кроме того, в число объектов первой очереди войдут ландшафтный парк площадью 44 гектара, кинотеатр-мультиплекс на 17 залов, наземно-подземный паркинг более чем на три тысячи машино-мест и концертный зал на 3,8 тысячи мест. Планируемый срок сдачи первой очереди – конец 2019 года.

Ранее на главной площади променада в парке поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.