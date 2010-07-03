Венецианскую карусель установили в парке "Остров мечты"

Фото: пресс-служба "Острова Мечты"

На главной площади городского променада парка "Остров Мечты" установили венецианскую карусель от ведущего европейского производителя аттракционов, сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что все желающие смогут прокатиться на ней, не покупая билет в тематический парк.

Высота аттракциона составляет 9,5 метра, а диаметр 11,5 метра. На карусели могут одновременно кататься до 82 человек. Прокатиться смогут посетители ростом от 1,5 до 1,95 метров.

Технический директор тематического парка "Остров Мечты" Иван Шоль отметил, что карусель является классическим аттракционом, который любят и дети и взрослые.

"На двух этажах карусели будут располагаться лошадки, кареты, страусы, слоны и волчки, которые совершат три оборота в минуту, поднимаясь при этом вверх и опускаясь вниз. Все катание займет около двух минут", – рассказал Шоль.

Центральный атриум "Острова Мечты" стилизуют под столичную площадь. Предполагается, что он станет главным местом отдыха городского променада. Там будут кафе, рестораны, магазины, а также пространства, стилизованные под зеленые лужайки городского сквера с водоемами, фонтанами и скамейками для отдыха. Также там появится кинотеатр и концертный зал.

Атриум будет накрывать самый большой в Европе стеклянный купол площадью 8,6 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что юные посетители парка "Остров мечты" смогут почувствовать себя пилотами настоящих болидов на новых аттракционах "Гран-при Мечты" и "Мини гонка". Начинающие "гонщики" смогут развивать скорость до пяти километров в час.

В парке также установили аттракцион "Молот судьбы". Круглый посадочный диск может раскачиваться, словно огромные качели. Платформа с гостями будет взлетать и переворачивать их вниз головой, достигая максимальной высоты 15,6 метра, уточнили в пресс-службе парка.

Кроме того, завершился монтаж аттракционов самой экстремальной зоны – "Черепашки-ниндзя". Последней была установлена темная катальная гора с мертвыми петлями. По словам создателей "Острова мечты", любителей экстрима ожидает полное погружение в сюжет мультфильма "Черепашки-ниндзя" и скоростное путешествие по нью-йорской подземке.

Проект "Остров мечты" реализуют на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет включать тематический парк с аттракционами, городской променад (торгово-прогулочную галерею) и ландшафтный парк, разделенный на северную и южную части.