Аттракцион "Молот судьбы" установили в парке "Остров мечты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В зоне "Черепашки-ниндзя" парка "Остров Мечты" установили экстремальный аттракцион "Молот судьбы". Аттракцион был создан крупнейшим в Европе производителем развлечений SBF Visa Group, сообщает пресс-служба парка развлечений.

"Молот судьбы" представляет собой круглый посадочный диск, который раскачивается, словно огромные качели. Платформа с гостями будет взлетать и переворачивать их вниз головой, достигая максимальной высоты в 15,6 метра.

Аттракцион вмещает 32 пассажира ростом от 1,3 до 1,95 метра.

Проход на "Молот судьбы" будет осуществляться через секретную лабораторию коварного ученого из вселенной "Черепашек-ниндзя" доктора Бакстера Стокмана, который создал машину для уничтожения Нью-Йорка. Посетители парка смогут узнать историю создания разрушительной машины.

Технический директор парка "Остров Мечты" Иван Шоль отметил, что зона "Черепашек-ниндзя" является экстремальной.

"Зону "Черепашек-ниндзя" можно назвать полностью экстремальной: все три механических аттракциона подойдут гостям, которые пришли в парк за острыми ощущениями. Ранее мы уже установили здесь башню падения "Бездна Первого Крэнга", совмещающую классический аттракцион с медиа составляющей", – приводит пресс-служба слова Щоля.

Всего в зоне разместят четыре аттракциона, сувенирные магазины, кафе-пиццерию, три точки быстрого питания. Монтаж оборудования и тематизацию зоны планируют завершить в октябре.

Ранее в парке смонтировали аттракцион "Птеродактили" и веревочную башню падения. Большая цепочная карусель появилась в тематической зоне "Замок Снежной королевы".

В апреле завершился первый этап монтажа аттракционов. В парке установили "Летнюю школу" в тематической зоне "Маугли в стране динозавров", "Падение в измерение Икс" в зоне "Черепашки-ниндзя" и "Башня Гаргамеля" в "Деревне смурфиков".

"Остров мечты" разделят на три зоны: досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объекта составит около 300 тысяч квадратных метров.

Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся следующие части: тематический парк с аттракционами, городской променад (торгово-прогулочная галерея, где будут воссозданы улочки и достопримечательности городов мира), а также ландшафтный парк, поделенный на северную и южную части.



Большая Москва: каким будет парк "Остров мечты"

Количество посетителей парка составит не менее 7,5 миллиона человек в год. Парк объединит в себе более 40 развлекательных функций, включая 27 медиа- и механических аттракционов.