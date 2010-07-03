Число посетителей "Острова мечты" за год оценили в 7,5 млн человек

04:11
04:11
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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Количество посетителей тематического парка развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме составит не менее 7,5 миллиона человек в год.
Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, пространство парка находится в высокой степени готовности.
По его словам, общая площадь "Острова Мечты" составит около 300 тысяч квадратных метров. Он объединит в себе более 40 развлекательных функций, включая 27 медиа- и механических аттракционов.
Первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов ранее напомнил, что для удобства посетителей через Кожуховский затон строится мост, возведение которого планируется завершить до конца 2019 года.
Сейчас к парку можно добраться только по проспекту Андропова. После открытия моста "Остров мечты" станет доступен со стороны района Южнопортовый.
Всесезонный тематический парк развлечений "Остров мечты" планируется открыть осенью 2019 года. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября.
Объект будет полностью крытым, в нем расположатся парк с аттракционами, городской променад, а также ландшафтный парк.
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