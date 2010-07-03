Строительство моста через Кожуховский затон завершится до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мост через Кожуховский затон планируется ввести в эксплуатацию в ноябре, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на первого замглавы департамента строительства Петра Аксенова.

Сейчас ведутся работы по бетонированию и надвижке последних двух закладок, которые сомкнут 680-метровый мост. Предстоит уложить асфальтовое покрытие и смонтировать системы водостока и освещения.

При строительстве применили технологию русловых опор, которую использовали при возведении моста через Керченский пролив. Опоры установлены в русле реки глубиной до 18 метров.

На сегодняшний день строительство моста с шестью полосами для движения завершено на 70%. Мост улучшит транспортную доступность Нагатинской поймы, где идет строительство парка развлечений "Остров мечты".

Сейчас к парку можно добраться только по проспекту Андропова. После открытия моста "Остров мечты" станет доступен со стороны района Южнопортовый.

Строительство ведется в рамках проекта реконструкции участка Симоновской набережной от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. Работы на этом участке завершат летом 2020 года.

Открытие парка также намечено на осень 2019 года. Работа над конструктивом здания завершена, идет заключительный этап отделочных работ и монтажа аттракционов.

Запуск второй очереди – набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы – запланирован на начало 2021 года.