Строительство моста через Кожуховский затон завершится до конца года

14:45
14:45
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мост через Кожуховский затон планируется ввести в эксплуатацию в ноябре, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на первого замглавы департамента строительства Петра Аксенова.
Сейчас ведутся работы по бетонированию и надвижке последних двух закладок, которые сомкнут 680-метровый мост. Предстоит уложить асфальтовое покрытие и смонтировать системы водостока и освещения.
При строительстве применили технологию русловых опор, которую использовали при возведении моста через Керченский пролив. Опоры установлены в русле реки глубиной до 18 метров.
На сегодняшний день строительство моста с шестью полосами для движения завершено на 70%. Мост улучшит транспортную доступность Нагатинской поймы, где идет строительство парка развлечений "Остров мечты".
Сейчас к парку можно добраться только по проспекту Андропова. После открытия моста "Остров мечты" станет доступен со стороны района Южнопортовый.
Строительство ведется в рамках проекта реконструкции участка Симоновской набережной от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. Работы на этом участке завершат летом 2020 года.
Открытие парка также намечено на осень 2019 года. Работа над конструктивом здания завершена, идет заключительный этап отделочных работ и монтажа аттракционов.
Запуск второй очереди – набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы – запланирован на начало 2021 года.
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