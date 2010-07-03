Катальная гора с мертвыми петлями появилась в парке "Остров мечты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монтаж аттракционов самой экстремальной зоны – "Черепашки-ниндзя" – завершили в парке развлечений "Остров мечты". Последней была установлена темная катальная гора с мертвыми петлями, сообщает пресс-служба парка.

По словам создателей "Острова мечты", любителей экстрима ожидает полное погружение в сюжет мультфильма "Черепашки-ниндзя" и скоростное путешествие по нью-йорской подземке. Катальная гора с петлями, поворотами и подъемами на высоту до 24 метров предусматривает как неожиданные ускорения, так и свободные падения. Общая длина маршрута – более 500 метров, причем вагонетки могут разгоняться до 80 километров в час всего за четыре секунды.

Большую часть "Полета в тоннеле" посетители преодолеют в темноте. Их путешествие будет сопровождаться различными медиа и световыми эффектами, а на одном участке они резко "вылетят" на свет, пронесутся над тематическим парком, чтобы затем вновь вернуться в тоннель. Несмотря на высокую скорость, у аттракциона совсем нет вибрации, отмечают специалисты. Покататься на нем смогут гости ростом от 1,3 до 1,95 метра.

По сюжету аттракциона, черепашки-ниндзя во главе с Донателло изобрели скоростной поезд, использовав детали механизмов коварного ученого Шреддера. Злодей пытается их остановить, и тогда гости парка вместе с героями должны будут скрыться от него по тоннелям Нью-Йорка.

Как подчеркнул техдиректор "Острова мечты" Иван Шоль, "участие в погоне всегда вызывает адреналин". По его словам, максимального "эффекта удастся достичь при помощи тематизации аттракциона, медиаэффектов и технических характеристик". В парке "Остров мечты" стремятся делать упор на использование новейших тенденций: интерактивности, мультимедийного контента, VR, пояснил Шоль. "Полное погружение в мультистории – одна из главных особенностей "Острова мечты" − в России такого еще не видели", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что юные посетители парка "Остров мечты" смогут почувствовать себя пилотами настоящих болидов на новых аттракционах "Гран-при Мечты" и "Мини гонка". Начинающие "гонщики" смогут развивать скорость до пяти километров в час.

В парке также установили аттракцион "Молот судьбы". Круглый посадочный диск может раскачиваться, словно огромные качели. Платформа с гостями будет взлетать и переворачивать их вниз головой, достигая максимальной высоты 15,6 метра, уточнили в пресс-службе парка.

Проект "Остров мечты" реализуют на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет включать тематический парк с аттракционами, городской променад (торгово-прогулочную галерею) и ландшафтный парк, разделенный на северную и южную части.