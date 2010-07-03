Юные посетители "Острова мечты" станут гонщиками

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Юные посетители парка "Остров мечты" смогут попробовать себя в роли настоящих гонщиков. Новые аттракционы: "Гран-при Мечты" и карусель "Мини гонка", – появились в тематической зоне "Гонка Мечты", сообщает пресс-служба парка развлечений.
Как пояснили представители "Острова мечты", каждая из 20 машинок аттракциона "Гран-при Мечты" копирует облик реального гоночного болида. Даже колеса напоминают настоящие резиновые шины на штампованных дисках. Нажав на педаль, участники гонки смогут привести автомобиль в движение. Безопасность обеспечат специальный ремень и резиновые отбойники, расположенные по краям на бамперах и боковинах. Начинающие "гонщики" смогут развивать скорость до пяти километров в час, уточнили в пресс-службе.
Новый гоночный аттракцион изготовлен шведской компанией, которая сотрудничает с тематическими детскими парками по всему миру, включая Ferrari World Abu Dhabi, LEGOLAND в Японии, Калифорнии и Дубае.
Помимо "Гран-при Мечты", гостей парка ожидает карусель "Мини гонка" от итальянской компании. Аттакцион представляет собой восемь машинок, движущихся по овальной траектории вокруг единой оси. Ускоряясь на поворотах, они создают впечатление гонки, отметили представители парка.
По словам технического директора "Острова мечты" Ивана Шоля, монтаж оборудования уже вышел на финишную прямую. В основу "Гонки Мечты" легла идея о футуристичном городе, где все желающие смогут "окунуться в атмосферу гоночного уикенда", рассказал Шоль. "Здесь будет находиться первая в России семейная катальная гора с применением VR-технологий, а также аттракционы для самых юных посетителей", – добавил он.
Ранее сообщалось, что в парке "Остров мечты" установили аттракцион "Молот судьбы". Круглый посадочный диск может раскачиваться, словно огромные качели. Платформа с гостями будет взлетать и переворачивать их вниз головой, достигая максимальной высоты 15,6 метра, уточнили в пресс-службе парка.
Проход на "Молот судьбы" будет осуществляться через секретную лабораторию коварного ученого из вселенной "Черепашек-ниндзя" доктора Бакстера Стокмана, который создал машину для уничтожения Нью-Йорка. Иван Шоль отметил, что зона "Черепашек-ниндзя" является экстремальной.
Проект "Остров мечты" реализуют на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет включать тематический парк с аттракционами, городской променад (торгово-прогулочную галерею) и ландшафтный парк, разделенный на северную и южную части.
Большая Москва: каким будет парк "Остров мечты"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: