Юные посетители "Острова мечты" станут гонщиками

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Юные посетители парка "Остров мечты" смогут попробовать себя в роли настоящих гонщиков. Новые аттракционы: "Гран-при Мечты" и карусель "Мини гонка", – появились в тематической зоне "Гонка Мечты", сообщает пресс-служба парка развлечений.

Как пояснили представители "Острова мечты", каждая из 20 машинок аттракциона "Гран-при Мечты" копирует облик реального гоночного болида. Даже колеса напоминают настоящие резиновые шины на штампованных дисках. Нажав на педаль, участники гонки смогут привести автомобиль в движение. Безопасность обеспечат специальный ремень и резиновые отбойники, расположенные по краям на бамперах и боковинах. Начинающие "гонщики" смогут развивать скорость до пяти километров в час, уточнили в пресс-службе.

Новый гоночный аттракцион изготовлен шведской компанией, которая сотрудничает с тематическими детскими парками по всему миру, включая Ferrari World Abu Dhabi, LEGOLAND в Японии, Калифорнии и Дубае.

Помимо "Гран-при Мечты", гостей парка ожидает карусель "Мини гонка" от итальянской компании. Аттакцион представляет собой восемь машинок, движущихся по овальной траектории вокруг единой оси. Ускоряясь на поворотах, они создают впечатление гонки, отметили представители парка.

По словам технического директора "Острова мечты" Ивана Шоля, монтаж оборудования уже вышел на финишную прямую. В основу "Гонки Мечты" легла идея о футуристичном городе, где все желающие смогут "окунуться в атмосферу гоночного уикенда", рассказал Шоль. "Здесь будет находиться первая в России семейная катальная гора с применением VR-технологий, а также аттракционы для самых юных посетителей", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в парке "Остров мечты" установили аттракцион "Молот судьбы". Круглый посадочный диск может раскачиваться, словно огромные качели. Платформа с гостями будет взлетать и переворачивать их вниз головой, достигая максимальной высоты 15,6 метра, уточнили в пресс-службе парка.

Проход на "Молот судьбы" будет осуществляться через секретную лабораторию коварного ученого из вселенной "Черепашек-ниндзя" доктора Бакстера Стокмана, который создал машину для уничтожения Нью-Йорка. Иван Шоль отметил, что зона "Черепашек-ниндзя" является экстремальной.

Проект "Остров мечты" реализуют на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет включать тематический парк с аттракционами, городской променад (торгово-прогулочную галерею) и ландшафтный парк, разделенный на северную и южную части.