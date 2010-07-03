Московские власти назвали главные строительные проекты столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В настоящее время в столице реализуются сразу несколько крупных строительных проектов, о главных из них рассказывает портал мэра и правительства Москвы.

Полным ходом идет расширение Московского метрополитена, в частности – строительство Некрасовской линии: первый ее участок открыли 3 июня — заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Строительство второго участка от "Авиамоторной" до "Косино" намерены закончить в 2019–2020 годах.

В 2011 году началось строительство Большой кольцевой линии, на которой расположится 31 станция. Ее длина вместе с уже построенным участком "Каховская" – "Каширская" составит 70 километров. БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера – вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров). Замкнется новое кольцо в 2023 году.

К настоящему моменту проходка БКЛ завершена более чем на 60%. Западный участок от "Хорошевской" до "Можайской" планируется сдать в 2021 году. Почти на четверть готова сложная станция "Шереметьевская" с глубиной залегания порядка 80 метров. Здесь создадут уникальный эскалатор, наклонный ход которого составит 135 метров.

Вместе с тем на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" построят экспериментальную школу, которая станет крупнейшим образовательным учреждением в России. В ней смогут учиться более 2,5 тысячи детей. Там обустроят специализированные классы естественных наук и технопарк, где учащихся будут знакомить с лазерными технологиями, прикладной космонавтикой, микробиологией, судостроением и виртуальной реальностью. Всего же с начала 2019 года в эксплуатацию уже ввели 14 школ и детских садов на 3690 мест.

В Коммунарке меж тем продолжается строительство медицинского центра "Новомосковский" – он станет самым высокотехнологичным и одним из крупнейших лечебных учреждений города. В его составе войдут детская и взрослая больницы, перинатальный, а также лечебно-диагностический и амбулаторный центры. Здесь установят самое современное оборудование, включая МРТ, КТ, ангиограф и маммограф. Первую очередь центра, в которую входят четыре корпуса, завершат до конца нынешнего года.

В Нагатинской Пойме строится тематический парк "Остров мечты" – это крупнейший крытый парк аттракционов в Европе, где будут работать около 7,5 тысячи человек. Первым откроется крытый тематический парк развлечений площадью 292 тысячи квадратных метров. Там представят аттракцион "Полет над миром динозавров". Кроме того, в число объектов первой очереди войдут ландшафтный парк площадью 44 гектара, кинотеатр-мультиплекс на 17 залов, наземно-подземный паркинг более чем на три тысячи машино-мест и концертный зал на 3,8 тысячи мест. Планируемый срок сдачи первой очереди – конец 2019 года.

На территории бывшего ЗИЛа создают новый городской квартал. Там появятся около пяти миллионов квадратных метров недвижимости. Транспортную и пешеходную доступность обеспечат порядка 35 километров новых дорог. Расположенный здесь "Парк легенд" превратят в один из важнейших спортивных кластеров Москвы, а на северной территории бывшего автозавода построят комплекс "ЗИЛАРТ" с 1,5 миллионами квадратных метров жилья, девятью детскими садами на 960 мест и школой на 825 мест. Одним из главных мест отдыха в новом районе станет парк "Тюфелева роща" с перголой длиной 1,3 километра, а также прудом и спортивными площадками.

Также продолжаются работы по строительству сразу двух дублеров Кутузовского проспекта – северного и южного. Южный дублер протянется от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Протяженность шестиполосной магистрали составит 11 километров.

Не стоят на месте и процессы интеграции радиальных направлений МЖД с Московским центральным кольцом, реконструкции Ярославского направления, а также возведения нового остановочного пункта Остафьево. Так, продолжаются работы по переносу железнодорожной платформы Северянин и созданию пересадочного узла — пассажиры смогут делать пересадку на станцию Ростокино МЦК.

В "Лужниках" осенью введут в эксплуатацию многофункциональный плавательный центр площадью 50,7 тысячи квадратных метров. Ежедневно он сможет принимать десять тысяч посетителей. Основные строительные работы завершены, идет отделка фасадов и интерьеров и устройство внутренних инженерных сетей.

Отмечается, что Москва поднялась на четвертое место среди мегаполисов мира по объемам строительства, обогнав Нью-Йорк. Только в 2019 году было построено 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,8 миллиона "квадратов" жилья. В рамках программы реновации возвели 43 дома, еще около 120 находятся в стадии строительства. Из устаревших домов в современные квартиры уже переезжают около 13 тысяч человек.