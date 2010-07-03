Национальный космический центр в Москве обеспечит работой 20 тыс специалистов

16:35
16:35
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Фото: stroi.mos.ru
Проект реорганизации территории завода имени Хруничева и создание Национального космического центра позволит создать более 20 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Стройкомплекса.
"Проект развития территории завода имени Хруничева в градостроительном смысле станет продолжением "Большого Сити". В ближайшие годы здесь предполагается построить Национальный космический центр и кластер с предприятиями авиационной отрасли", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Новый комплекс предполагает размещение до 20 тысяч работников на площади в 250 тысяч квадратных метров. По словам Хуснуллина, сейчас разрабатывается план по расширению и реконструкции прилегающих к нему дорог и возведению двух мостов через Москву-реку, которые свяжут Центр имени Хруничева.
Хуснуллин также отметил, что возле нового кластера специалисты возведут две станции метро, пройдет участок Северо-Западной хорды и Северный дублер Кутузовского проспекта.
1 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил Владимиру Путину проект создания в Москве Национального космического центра.
Инновационный технопарк планируется построить на базе Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, расположенного в районе Филевский парк. Его планируют возвести до 2022 года. Строительством займется городская компания "Мосинжпроект".
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