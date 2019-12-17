"Остров Мечты" предостерегает посетителей от покупки билетов с сайтов-двойников

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сотрудники тематического парка "Остров Мечты" предостерегают своих посетителей от покупки билетов с мошеннических сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"В последнее время постоянно появляются все новые мошеннические ресурсы, предлагающие приобрести билеты в тематический парк "Остров Мечты". Мы активно боремся с фейковыми сайтами, а также предупреждаем наших подписчиков в социальных сетях об обманных схемах" – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что приобрести билеты можно только на официальном сайте парка "Остров Мечты".

Ранее на главной площади променада в парке поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться на ней смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.

Парк развлечений готов уже на 95%. Здание комплекса в Нагатинской пойме полностью построено. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой, настраивают вентиляцию и другие системы жизнеобеспечения. Все работы обещают завершить в ближайшие несколько недель.

"Остров мечты" – крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк. Это первый парк развлечений мирового уровня в России. Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.

