Готовность "Острова мечты" составляет около 95 процентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематический парк развлечений "Остров мечты", который возводится в Нагатинской пойме Москвы, готов на 95 процентов. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на технического директора комплекса Ивана Шоля.

"Сейчас все работы у нас в завершающей стадии. Здание полностью построено, отделка фасадов завершена, сейчас ведутся пусконаладочные работы систем жизнеобеспечения – вентиляции, пожарных систем, систем водоснабжения и так далее, заканчиваем полы в тематическом парке и отделку внутренних помещений", – заявил специалист.

По словам Шоля, на доработку комплекса потребуется несколько недель. Рабочим предстоит закончить отделку городского променада и устранить косметические недостатки. Открыть "Остров мечты" для посетителей планируют 29 февраля 2020 года.

"Остров мечты" станет крупнейшим в Европе и Азии всесезонным крытым тематическим парком. Сюда поставляют аттракционы зарубежных производителей и адаптируют их в соответствии с концепцией комплекса.

Ранее стало известно, что стоимость билета в парк развлечений составит 2,9 тысячи для взрослых и 2,6 тысячи для детей. Уже сейчас открыта продажа билетов на 29 февраля 2020 года.