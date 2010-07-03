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Город

14:32

Зловещий особняк появится в парке развлечений "Остров мечты"

город общество

Фото: пресс-служба парка

В парке развлечений "Остров мечты" появится "Заброшенный дом" Графа Страхов. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Интерактивный аттракцион появится в тематической зоне "Сказочная деревня". Посетители смогут прогуляться по двухэтажному особняку и узнать историю его владельца. Резиденция будет включать в себя восемь комнат, в которых гостей будут ожидать привидения, зловещие звуковые эффекты и полтергейст.

Пугать посетителей будут роботы-аниматроники и настоящие актеры, которые приготовят множество ловушек, чтобы задержать гостей и не дать им выбраться из дома. Вся прогулка по особняку займет около пяти минут. На всем пути будут установлены видеокамеры, поэтому сотрудники аттракциона смогут помочь особо впечатлительным посетителям.

"Остров мечты" – крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк. Это первый парк развлечений мирового уровня в России. Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.

В настоящее время ведется тестирование аттракционов, а также завершается внутренняя и наружная отделка зданий. В скором времени парк развлечений проверит Мосгосстройнадзор.

Мосгосстройнадзор в ближайшее время проверит парк "Остров мечты"

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