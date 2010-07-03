Жителей столицы накормят смурфной ватой и пиццей Черепашек-ниндзя

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В парке развлечений "Остров мечты" будут работать 12 кафе и ресторанов, восемь фуд-траков с мороженым, сладкой ватой, хот-догами и другими закусками. Под предприятия общественного питания отведут площадь около 10 тысяч квадратных метров. Точки питания разделят на тематические зоны.

В "Деревне Смурфиков" будут представлены десерты из Бельгии. Гостям "Пиццерии Антонио" предложат любимую пиццу Черепашек-ниндзя, а также пасту, салаты и безалкогольные напитки.

В кафе Hello Kitty можно будет попробовать десерты в оригинальной подаче знаменитого японского персонажа. Северная кухня будет представлена в "Замке Снежной королевы". В "Отеле Трансильвания" можно будет найти бургерную "Укус Вампира" и снек-бар "Таверна Дракулы".

"Остров мечты" – один из главных строительных проектов столицы. Объект возводится в Нагатинской пойме. Это крупнейший крытый парк аттракционов в Европе, где будут работать около 7,5 тысячи человек. Первым откроется крытый тематический парк развлечений площадью 292 тысячи квадратных метров. Там представят аттракцион "Полет над миром динозавров". Кроме того, в число объектов первой очереди войдут ландшафтный парк площадью 44 гектара, кинотеатр-мультиплекс на 17 залов, наземно-подземный паркинг более чем на три тысячи машино-мест и концертный зал на 3,8 тысячи мест. Планируемый срок сдачи первой очереди – конец 2019 года.

Ранее на главной площади променада в парке поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.

