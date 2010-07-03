В Москве построили "Дом костей" Гауди

Фото: пресс-служба проекта "Остров мечты"

В парке развлечений "Остров мечты" завершились строительно-монтажные работы по созданию миниатюрной копии фасада "Дома костей" или Casa Batllo, сообщает пресс-служба проекта.

Оригинал этого шедевра архитектуры, созданного Антонио Гауди, находится в Барселоне. Над экстерьером копии трудилось более 50 мастеров в течение 120 дней. Они использовали современные эффективные технологии строительства и архитектурно-декоративного оформления для имитации камней, состаренной кладки и различных текстур.

Чтобы воспроизвести фасад, скульпторы применяли технологию резки по архитектурному бетону и механический набрызг бетонной смеси. Особое внимание уделялось цветовой гамме: чтобы повторить сложную палитру и геометрическую фактуру здания специалисты подобрали более 10 видов пожаробезопасной краски и лака.

Руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев назвал Casa Batllo шедевром мировой культуры и одним из самых узнаваемых зданий мира. По его словам, реализация задачи по воссозданию "Дома костей" потребовала кропотливой и бережной работы архитекторов, строителей, декораторов и скульпторов.

"Они использовали высококлассные материалы и передовые технологии для строительства и декорирования. В итоге в сжатые сроки мы создали изысканную, детализированную и достоверную миниатюру, которая позволит посетителям "Острова Мечты" погрузиться в атмосферу Барселоны и почувствовать себя настоящими путешественниками. Уверен, что "Дом костей" станет одной из самых популярных точек притяжения гостей и объектом частого внимания фотографов"", – подчеркнул он.

Летом в "Острове мечты" завершились работы над копией фасада Колизея в галерее "Рим". Кроме Барселоны и итальянской столицы, посетители парка также смогут прогуляться по улочкам и площадям, выполненным в стилях Лондона, Беверли-Хилз и Москвы. Всего в городском променаде "Острова Мечты" появится 120 различных фасадов зданий.

Ранее сообщалось, что всесезонный парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируют открыть в декабре 2019 года.

На главной площади променада в парке уже поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.

"Остров мечты" – крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк. Это первый парк развлечений мирового уровня в России. Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.

