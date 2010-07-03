В Москве построили "Дом костей" Гауди

15:47
Фото: пресс-служба проекта "Остров мечты"
В парке развлечений "Остров мечты" завершились строительно-монтажные работы по созданию миниатюрной копии фасада "Дома костей" или Casa Batllo, сообщает пресс-служба проекта.
Оригинал этого шедевра архитектуры, созданного Антонио Гауди, находится в Барселоне. Над экстерьером копии трудилось более 50 мастеров в течение 120 дней. Они использовали современные эффективные технологии строительства и архитектурно-декоративного оформления для имитации камней, состаренной кладки и различных текстур.
Чтобы воспроизвести фасад, скульпторы применяли технологию резки по архитектурному бетону и механический набрызг бетонной смеси. Особое внимание уделялось цветовой гамме: чтобы повторить сложную палитру и геометрическую фактуру здания специалисты подобрали более 10 видов пожаробезопасной краски и лака.
Руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев назвал Casa Batllo шедевром мировой культуры и одним из самых узнаваемых зданий мира. По его словам, реализация задачи по воссозданию "Дома костей" потребовала кропотливой и бережной работы архитекторов, строителей, декораторов и скульпторов.
"Они использовали высококлассные материалы и передовые технологии для строительства и декорирования. В итоге в сжатые сроки мы создали изысканную, детализированную и достоверную миниатюру, которая позволит посетителям "Острова Мечты" погрузиться в атмосферу Барселоны и почувствовать себя настоящими путешественниками. Уверен, что "Дом костей" станет одной из самых популярных точек притяжения гостей и объектом частого внимания фотографов"", – подчеркнул он.
Летом в "Острове мечты" завершились работы над копией фасада Колизея в галерее "Рим". Кроме Барселоны и итальянской столицы, посетители парка также смогут прогуляться по улочкам и площадям, выполненным в стилях Лондона, Беверли-Хилз и Москвы. Всего в городском променаде "Острова Мечты" появится 120 различных фасадов зданий.
Ранее сообщалось, что всесезонный парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируют открыть в декабре 2019 года.
На главной площади променада в парке уже поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.
"Остров мечты" – крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк. Это первый парк развлечений мирового уровня в России. Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.
Большая Москва: каким будет парк "Остров мечты"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: