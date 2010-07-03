"Остров мечты" планируют открыть в начале декабря

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Всесезонный парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируют открыть в декабре 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Инвестор готов где-то в начале декабря уже парк запускать, если никаких сбоев не будет. Мы со своей стороны благоустроили набережную в этом районе, мост через Москву-реку мы тоже до конца года сдадим. Поэтому до конца года Москву ожидает очень серьезное событие – запуск крупнейшего тематического крытого парка "Остров мечты", с мостом, с улучшенной инфраструктурой", – сказал Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

Ранее на главной площади променада в парке поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.

"Остров мечты" – крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк. Это первый парк развлечений мирового уровня в России.

Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.

