Три аттракциона установили в парке "Остров мечты"

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Фото: пресс-служба парка "Остров мечты"
В парке "Остров мечты" смонтировали еще три аттракциона – путешествие по джунглям "Диносафари", карусель "Город обезьян" и аттракцион "Кобра", сообщает пресс-служба парка.
Все три аттракциона расположены в тематической зоне "Маугли в стране динозавров". Карусель "Город обезьян" состоит из 12 тележек, по два места в каждой. Тележки крутятся вокруг колонны с королем обезьяньего народа бандерлоги, поднимаясь на высоту 9 метров.
Диаметр карусели – 15 метров. Она совершает 10 оборотов в минуту и подойдет детям ростом от 1,2 метра.
На аттракционе "Кобра" смогут прокатиться сразу 40 человек, включая детей от 1,2 метра ростом в сопровождении взрослых. Диск аттракциона совершает 10 оборотов в минуту и одновременно поднимает пассажиров по рельсам то вправо, то влево, достигая максимальной высоты 15,5 метра.
По треку "Диносафари" протяженностью более 100 метров передвигаются отдельные машинки, стилизованные под сафари-джипы.
Ранее в парке смонтировали аттракцион "Птеродактили" и веревочную башню падения. Большая цепочная карусель появилась в тематической зоне "Замок Снежной королевы".
"Остров мечты" разделят на три зоны: досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объекта составит около 300 тысяч квадратных метров.
Количество посетителей парка составит не менее 7,5 миллиона человек в год. Парк объединит в себе более 40 развлекательных функций, включая 27 медиа- и механических аттракционов.
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