К парку "Остров мечты" могут запустить отдельные транспортные маршруты

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Столичные власти рассматривают возможность запуска отдельных транспортных маршрутов к парку развлечений "Остров мечты", открытие которого запланировано на конец февраля 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВ Центр.

"Мы активно помогаем инвесторам и застройщикам и с инженерными коммуникациями, и с мостами. Траволатор там специальный построили. То есть много чего сделано, чтобы там еще и транспортный коллапс не наступил, потому что сама по себе непростая история", – отметил мэр.

"Остров мечты" – крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк. Это первый парк развлечений мирового уровня в России. Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.

Ранее на главной площади променада в парке поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.