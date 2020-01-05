Парк развлечений "Остров мечты" откроется 29 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Парк развлечений "Остров мечты" откроет свои двери 29 февраля, сообщает Агентство "Москва".

В парке площадью около 300 тысяч квадратных метров разместятся 9 тематических зон, 27 аттракционов, а также концертный зал на 3,5 тысячи зрителей, мультиплекс на 17 залов и более 150 магазинов.

Ранее на главной площади променада в парке поставили венецианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться на ней смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.

"Остров мечты" – крупнейший в Европе и Азии крытый всесезонный тематический парк. Это первый парк развлечений мирового уровня в России. Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов.

