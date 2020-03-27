Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Транспортный комплекс Москвы примет участие в акции "Час Земли". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса.
В субботу, 28 марта, подсветка будет отключена у столичного метро, Смоленского метромоста, медиафасада Единого диспетчерского центра, а также будут отключены экраны на фасаде демонстрационного павильона МЦД. ЦОДД отключит внешнюю подсветку на четырех зданиях и 17 диспетчерских пунктах.
"Мы очень внимательно относимся к природе и ресурсам и так же, как и другие участники акции, неравнодушны к будущему планеты, поэтому решили присоединиться", – рассказали в пресс-службе транспортного комплекса.
Ранее сообщалось, что 28 марта внешнее освещение Кремля в рамках акции будет выключено на 60 минут. Таким образом, подсветка здания будет отключена с 20:30 до 21:30.
Всего в этот день отключат подсветку свыше двух тысяч зданий в городе. В частности, освещение будет отключено у 14 столичных парков, включая Парк Горького, "Сокольники", Парк Победы, "Царицыно" и другие.
Главной темой в этом году станет лозунг "Каждый может!". Это значит, что каждый может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.
В 2020 году Россия участвует в "Часе Земли" в 12-й раз. Москва принимает участие в акции с 2009 года. Главная цель данной акции – привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты. В 2019 году в акции приняли участие 188 стран и более двух миллиардов человек.
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