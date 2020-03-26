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Общество

07:57

ВДНХ примет участие в акции "Час Земли" 28 марта

город экология общество

Фото: пресс-служба ВДНХ

В субботу, 28 марта, ВДНХ поддержит акцию "Час Земли", отключив подсветку арки главного входа и нескольких павильонов, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

"28 марта с 20:30 до 21:30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка нескольких исторических объектов: павильонов "Рабочий и колхозница", № 34 "Космос", № 58 "Земледелие" (бывший "Украинская ССР"), а также арки главного входа", – говорится в сообщении.

Директор по маркетингу и коммуникациям Всемирного фонда дикой природы России Юрий Сочнев ранее сообщил, что в этот день отключат подсветку свыше 2 тысяч зданий в городе. Выключать подсветку будут в рамках ежегодной акции "Час Земли"

В 2020 году Россия участвует в "Часе Земли" в 12-й раз. Москва принимает участие в "Часе Земли" с 2009 года. Главная цель данной акции – привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты. В прошлом году к ней присоединилось уже около 30 миллионов россиян.

Ранее сообщалось, что столичные парки примут участие в акции "Час Земли".

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