Одного человека спасли при пожаре на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"В квартире в Ферганском проезде, доме 7, корпусе 1, произошло возгорание. С помощью пожарной лестницы сотрудники МЧС спасли одного человека", – заявил собеседник информагентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России информацию о пожаре подтвердили и уточнили, что открытое горение было оперативно ликвидировано.

17 апреля столичные пожарные потушили возгорание в жилом доме на Арбате. Пожар произошел на площади около 100 квадратных метров.

