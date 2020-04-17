Пять человек спасли при пожаре в жилом доме в Люблине

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар случился в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС.

Известно, что возгорание произошло в столичном районе Люблино. На втором этаже 10-этажного жилого дома огонь охватил личные вещи на площади равной 2 квадратных метра.

"В ходе тушения пожара из соседних квартир были спасены пять человек (из них один ребенок)", – сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар случился в доме на улице Марьинский Парк, дом 39, корпус 2. В 0:52 огонь был полностью потушен.

По последним данным, в результате возгорания никто не пострадал. При этом сообщается, что спасенные люди были переданы сотрудникам медицинских служб.

Ранее пожар охватил строение в Алексеевском районе Москвы. Отмечалось, что площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров.