В Люберцах произошел пожар на мебельном складе

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковных Люберцах произошел пожар на складе с мебелью.

Как сообщили в МЧС по области, инцидент произошел в поселке Коренево на улице Новой, доме 1.

Загорелся одноэтажный склад, в котором производилась мебель.

Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время огонь локализован. Для тушения привлекли 14 единиц техники и 42 человека.

Ранее пожар на площади двух тысяч квадратных метров произошел в жилом доме на юго-западе столицы.