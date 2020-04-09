Пожарный пострадал при тушении дома престарелых в Москве

Видео: Москва 24

Пожарный пострадал при тушении пожара в доме престарелых на западе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, спасатель во время эвакуации "отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения, передает ТАСС.

Бирюков добавил, что пожару предшествовал хлопок в котельной. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Также принимаются меры к тому, чтобы всех постояльцев перевести в другие пансионаты в район Олимпийского проспекта.

Для этого будут задействованы машины скорой помощи. "Обеспечим содержание постояльцев", – цитирует Бирюкова РИА Новости.

Огонь вспыхнул в здании дома престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице, дом 12 вечером в среду, 8 апреля.

По последним данным, в результате пожара погибли два человека, пострадали более 10, около 50 человек спасли.

В данный момент пожар ликвидирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты.