Пожар охватил строение в Алексеевском районе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар случился в строении в столичном районе Алексеевский. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на главк МЧС РФ по Москве.
Известно, что возгорание произошло в Николаевском тупике, дом 1, строение 4.
"Загорание в одноэтажном деревянном неэксплуатируемом строении на площади около 200 квадратных метров", – рассказали в МЧС.
В ведомстве подтвердили, что пожар был оперативно ликвидирован. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Причина возникновения огня выясняется.
Ранее в центре Москвы загорелось общежитие. Пожар случился в здании по адресу: Жуков проезд, дом 21.
Потушить очаг возгорания пожарным удалось в 16:15 по московскому времени. В ликвидации приняли участие 30 человек личного состава и 8 единиц техники.
При пожаре в московском общежитии никто не пострадал