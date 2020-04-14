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Происшествия

14 апреля, 23:56

Пожар охватил строение в Алексеевском районе Москвы

происшествия пожар город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился в строении в столичном районе Алексеевский. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на главк МЧС РФ по Москве.

Известно, что возгорание произошло в Николаевском тупике, дом 1, строение 4.

"Загорание в одноэтажном деревянном неэксплуатируемом строении на площади около 200 квадратных метров", – рассказали в МЧС.

В ведомстве подтвердили, что пожар был оперативно ликвидирован. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Причина возникновения огня выясняется.

Ранее в центре Москвы загорелось общежитие. Пожар случился в здании по адресу: Жуков проезд, дом 21.

Потушить очаг возгорания пожарным удалось в 16:15 по московскому времени. В ликвидации приняли участие 30 человек личного состава и 8 единиц техники.

При пожаре в московском общежитии никто не пострадал

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