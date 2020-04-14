Общежитие загорелось в центре Москвы

Пожар произошел на крыше общежития в центре столицы. Отмечается, что возгорание произошло в здании по адресу: Жуков проезд, дом 21.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 15:00, на место выехали спецподразделения.

По данным ведомства, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. До приезда спасателей здание самостоятельно покинули 20 человек, добавили в МЧС.

Ранее пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. В ходе тушения были спасены пять человек. Общая площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.