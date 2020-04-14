Пожар в общежитии в центре Москвы ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Пожар в общежитии в центре Москвы локализован. Об этом сообщили в официальном аккаунте столичного главного управления МЧС в Twitter.
В ведомстве сообщили, что потушить очаг возгорания пожарным удалось в 16:15 по московскому времени. В ликвидации пожара приняли участие 30 человек личного состава. В тушении возгорания было задействовано восемь единиц техники.
Возгорание произошло в общежитии по адресу: Жуков проезд, дом 21, корпус 2. У здания загорелась кровля. Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что в 15:40 очаг возгорания удалось локализовать. До начала ликвидации пожара из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
При пожаре в московском общежитии никто не пострадал