Пожар в общежитии в центре Москвы ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар в общежитии в центре Москвы локализован. Об этом сообщили в официальном аккаунте столичного главного управления МЧС в Twitter.

Пожар на кровле 2-х этажного здания по адресу: пр-д Жуков, дом 21, корпус 2 ликвидирован https://t.co/D3c7bjmuqV — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) April 14, 2020



В ведомстве сообщили, что потушить очаг возгорания пожарным удалось в 16:15 по московскому времени. В ликвидации пожара приняли участие 30 человек личного состава. В тушении возгорания было задействовано восемь единиц техники.

Возгорание произошло в общежитии по адресу: Жуков проезд, дом 21, корпус 2. У здания загорелась кровля. Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что в 15:40 очаг возгорания удалось локализовать. До начала ликвидации пожара из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.