Пожар в общежитии в центре Москвы локализован

Общежитие загорелось в центре Москвы

Пожарные локализовали возгорание в здании общежития в центре Москвы.

"Пожар на кровле двухэтажного здания по адресу: проезд Жуков, дом 21, корпус 2, локализован", – говорится в сообщении МЧС в Twitter.

Отмечается, что площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Движение в Жуковом проезде ограничено.

Сообщение о пожаре поступило в 15:00, на место оперативно выехали спецподразделения. Известно, что до приезда спасателей здание самостоятельно покинули 20 человек.